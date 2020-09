Missioni: Pime, a Milano “Un’altra Cina”. Laboratori per ragazzi, animazioni, musica, libri e stand. Saluto ai missionari in partenza

Due giorni di festa a Milano per la famiglia promossi dal Pime. Sabato 19 e domenica 20 settembre torna l’annuale Congressino del Pontificio istituto missioni estere, con laboratori per ragazzi, animazioni, musica, presentazioni di libri e stand con prodotti dal mondo, insieme al saluto ai nuovi missionari del Pime che sono in partenza per le loro destinazioni. “Nella consapevolezza della necessità di non abbassare la guardia di fronte all’emergenza coronavirus – spiega un comunicato – sarà un’edizione particolare, organizzata rispettando scrupolosamente tutte le norme di sicurezza previste dai protocolli anti-Covid. Senza però rinunciare a nulla del ricco programma dedicato ad adulti e ragazzi, che saranno proposte sia in presenza – in gran parte all’aperto, nel parco del Pime e sempre per un numero contingentato di persone adeguato agli spazi – sia in diretta streaming per chi preferirà partecipare da casa”. L’accesso sarà esclusivamente da via Mosè Bianchi 94. Tema di quest’anno è “Un’altra Cina”, in concomitanza con le celebrazioni per i 150 anni dalla partenza da Milano dei primi missionari del Pime per il Paese asiatico. E proprio la storia e la cultura di questo Paese farà da filo rosso agli appuntamenti.

Il programma prenderà avvio sabato 19 alle ore 15 con l’inaugurazione della mostra temporanea “Ogni cosa è fotografata” con immagini scattate da padre Leone Nani, missionario nella Cina di inizio ‘900 (la rassegna resterà poi aperta fino al 31 dicembre). Sempre dalle 15 nel cortile saranno aperti gli stand con i prodotti dal mondo e i laboratori per ragazzi: falegnameria dell’allegria, tiro con l’arco, mandala tibetani e draghi cinesi e Museo Lab. Dalle 17 sul palco sempre all’aperto, spazio alla musica con un grande concerto curato dalla Scuola di musica Cluster.

In contemporanea – dalle 17.30 nella Caffetteria Pime – verrà presentato il libro di Anna ed Elena Granata “Teen Immigration” (edizioni Vita e Pensiero) sull’esperienza delle famiglie che hanno scelto di accogliere in casa ex minori migranti. Momento centrale della due giorni sarà domenica 20 settembre alle 10.30 la messa celebrata nel giardino con la consegna del crocifisso ai 9 missionari in partenza: si tratta di due sacerdoti, una suora, una laica e due famiglie che si apprestano nei prossimi mesi a iniziare la propria attività missionaria in Brasile, Messico, Papua Nuova Guinea, Camerun e Bangladesh. Per il programma completo, le trasmissioni in streaming e per la finalità solidale assegnata alla festa: www.pimemilano.com.