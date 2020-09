Diocesi: Catania, in cattedrale una lapide per ricordare l’arcivescovo Luigi Bommarito

Ad un anno dalla morte di mons. Luigi Bommarito, arcivescovo emerito di Catania, la Chiesa della quale fu pastore lo ricorderà con una lapide in cattedrale. A renderlo noto con una lettera indirizzata ai sacerdoti e ai diaconi è l’arcivescovo mons. Salvatore Gristina, per il quale l’iniziativa “contribuirà a rendere perenne e riconoscente da parte nostra la memoria di mons. Bommarito che ‘amò la nostra Chiesa’ e che certamente ci accompagna dal cielo con la sua preghiera apud Dominum”.

La cerimonia sarà celebrata sabato 18 settembre. “La ricorrenza cade di sabato il che rende difficile la vostra partecipazione alla Celebrazione Eucaristica. Si è, quindi, pensato di anticiparla al giorno precedente, alle 18 in Cattedrale”, scrive il pastore della Chiesa catanese al clero, il quale aggiunge che “nelle sante messe vespertine del 19 settembre si ricorderà la ricorrenza con una apposita intenzione nella preghiera dei fedeli”.

Per l’appuntamento di sabato, intanto, rispettando le vigenti disposizioni anti-Covid, non sarà possibile superare il limite di 200 persone presenti in Cattedrale.