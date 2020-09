Congresso eucaristico internazionale: dal 13 al 20 settembre un “prologo” con videomessaggi on line

“Quando il mondo si chiude, si apre il nostro cuore”. Con questo titolo si preparano per un evento speciale gli organizzatori del Congresso eucaristico internazionale (Iec2020), rinviato a settembre 2021, a causa dell’emergenza sanitaria in corso. In attesa dell’evento di Budapest, tuttavia, dal 13 al 20 settembre, è in programma un “pre-incontro” on line, sul canale YouTube dell’Iec2020. Su richiesta del card. Péter Erdő, infatti, alcuni invitati e testimoni del Congresso eucaristico, presentati dal primate d’Ungheria, condivideranno i loro pensieri attraverso video messaggi che arriveranno da cinque continenti e verranno caricati giornalmente su Internet durante la settimana originaria dell’evento. Il 13 settembre è previsto il messaggio di saluto del card. Erdő, seguito dal video messaggio di mons. Piero Marini, presidente del Pontificio Comitato per i Congressi eucaristici internazionali. Interverranno, inoltre, mons. Valerian Okeke, arcivescovo di Okeke, in Nigeria (14 settembre); card. Luis Raphael Sako, arcivescovo di Baghdad e patriarca di Babilonia dei caldei (15 settembre); card. Timothy Dolan, arcivescovo di New York (16 settembre); Johannes Hartle, teologo tedesco, studioso di letteratura, filosofo, e mons. Moysés Azevedo, fondatore e moderatore generale della Comunità Cattolica Shalom (17 settembre); mons. Ägidius J. Zsifkovics (Austria), vescovo di Eisenstadt, e la teologa Mary Healy (18 settembre); card. Gerald Lacroix, arcivescovo di Québec (19 settembre); Jean-Luc Moens, moderatore di Charis, Rinnovamento Carismatico Cattolico, e don Konstantin Szabó, sacerdote greco-cattolico (20 settembre). Dopo più di ottant’anni, l’Ungheria ospiterà di nuovo il Congresso eucaristico internazionale. Nella storia dei Congressi, che risale fino al 1881, ci sono state solo due pause forzate durante la Prima e la Seconda Guerra mondiale, dopo la quale il Congresso eucaristico internazionale non si è organizzato fino al 1952. Questa è la prima volta che una pandemia impedisce lo svolgimento dell’evento. A maggio, la Santa Sede ha approvato la proposta del card. Erdő circa la nuova data del Congresso, che si svolgerà a Budapest dal 5 al 12 settembre 2021.