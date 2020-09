Diocesi: Reggio Calabria, il programma della festa della Madonna della Consolazione

Prende il via oggi il programma della festa della Madonna della Consolazione, patrona di Reggio Calabria. Le celebrazioni – secondo qunto comunicato dalla diocesi – si apriranno stasera presso il santuario dell’Eremo dove, alle 19, sarà celebrata la santa messa. Nella notte, tra venerdì e sabato, il quadro verrà trasferito in cattedrale in forma privata. Sabato 12 settembre, alle 10.30, il quadro della Vergine verrà portato a mano da due portatori che suggelleranno la tradizionale “consegna” tra il padre provinciale dei Cappuccini e l’arcivescovo, mons. Giuseppe Fiorini Morosini. Il 15 settembre la basilica cattedrale ospiterà il momento culmine delle festività mariane in onore alla Madonna della Consolazione. Dopo le prime messe, alle 7 e alle 8.30, la santa messa pontificale sarà presieduta dall’arcivescovo Morosini alle 11: nel corso della celebrazione ci sarà la consegna del cero votivo da parte dell’Amministrazione comunale reggina. Alle 17 sarà celebrata un’altra messa e alle 19 il quadro verrà portato in forma solenne sul sagrato della cattedrale e lì con i fedeli in piazza si terrà una celebrazione di preghiera. L’icona della Consolatrice resterà sul sagrato sino alle 23.

Causa le misure per il contenimento del contagio per il Covid-19 non si terranno le tradizionali processioni.