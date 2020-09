Diocesi: Tursi-Lagonegro, domani la presentazione delle linee guida nell’assemblea con il vescovo Orofino

Anche quest’anno la diocesi di Tursi-Lagonegro inizia l’anno pastorale con l’assemblea diocesana in occasione della quale il vescovo Vincenzo Orofino presenta le linee guida e le priorità del cammino da portare avanti. Quest’anno l’assemblea si terrà ad Arena Sinni di Senise, sabato 12 settembre, dalle 16.30. Il vescovo intende proporre ai fedeli di non perdere di vista l’essenziale, di puntare al cuore del mistero di Dio e di cercare ogni via per valorizzare l’umano, tutto l’umano, incarnati sul territorio. Quest’anno non verrà offerta alle parrocchie un’agenda ben definita ma sarà indicato un cammino, una serie di proposte da attuare nelle modalità permesse dall’emergenza sanitaria che ancora perdura e secondo le possibilità di ciascuna comunità. “Questo deve essere – afferma mons. Orofino – il tempo dell’ascolto della realtà (io, Dio, i fratelli e le creature), colta nella totalità dei suoi fattori. Il tempo in cui ognuno di noi deve ricentrare la propria vita dentro il rapporto con se stesso, con Dio Creatore e il resto del creato, smettendo di parlarsi addosso e di autocelebrarsi. Fare silenzio è una condizione interiore, di pace e di ascolto della propria coscienza, che richiede un profondo lavoro di purificazione e di espulsione di tutto ciò che ostacola l’ascolto dell’altro. Per ascoltare bene occorre liberare la mente ed essere concentrati sulla persona dell’altro. Il silenzio favorisce il raccoglimento e la quiete interiore”.

Dal vescovo, infine, un pensiero ai cittadini residenti nei comuni chiamati a eleggere i sindaci e gli amministratori, anzitutto per esprimere gratitudine a quanti hanno accettato di mettersi in gioco scegliendo di candidarsi. L’auspicio è che “si possa perseguire solo il bene, in un confronto schietto e leale, si cerchi più la correzione che l’accusa, si desideri il bene e la valorizzazione delle tante risorse che il territorio e la storia ci consegnano”.