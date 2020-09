Diocesi: Trento, domani il pellegrinaggio degli anziani al santuario mariano di Piné

Anziani in pellegrinaggio nella mattinata di domani, sabato 12 settembre, alla Comparsa di Montagnaga di Piné. Il tradizionale appuntamento settembrino al santuario mariano, che solitamente radunava un migliaio di persone da tutto il Trentino, quest’anno si svolgerà con numeri ridotti a causa dell’emergenza sanitaria. L’invito, infatti, è rivolto solo ad una rappresentanza dei gruppi parrocchiali, dei Circoli provinciali e di Fap Acli.

Il pellegrinaggio prevede la preghiera del Rosario, la S. Messa presieduta dall’arcivescovo Lauro Tisi, con inizio alle ore 10, e il saluto da parte dei responsabili dei gruppi rappresentati.

La celebrazione presieduta dal mons. Tisi si potrà seguire in diretta Tv (Telepace Trento canale 601) e in streaming sui portali web della diocesi e di Vita Trentina.

Al termine della celebrazione sarà presentata anche l’ultima pubblicazione di don Piero Rattin, biblista e rettore del santuario, dal titolo “Beata solitudine, ospite insopportabile”, edita da Vita Trentina.