Venezia 77: Premio Lizzani consegnato alla Sala della comunità di Nembro

Il 24 settembre sarà ospite alle SdC Days “Onlife” 2020, le giornate professionali dedicate alle Sale della comunità che si terranno dal 24 al 26 settembre, don Matteo Cella, direttore del cinema San Filippo Neri di Nembro (Bergamo). Proprio oggi è stato consegnato al cinema il Premio Carlo Lizzani 2020 all’interno della 77ª edizione della Mostra internazionale d’Arte cinematografica di Venezia; a ritiralo al Lido don Matteo.

Le SdC Days 2020, quest’anno in forma “onlife”, incrociando vita reale e connessioni digitali e accessibili a tutti, saranno una grande occasione per riflettere sulla sfida della ripartenza. Il programma delle SdC Days 2020 sarà ricco di incontri, anteprime cinematografiche e teatrali, workshop e dibattiti. Tutti questi eventi costituiranno un momento importante per le Sale della comunità al fine discutere e riflettere sullo stato delle cose, sulla ripartenza e sulle possibili modalità per ricominciare, ponendo sempre le sale e gli esercenti al centro dell’attenzione e soprattutto il pubblico.

All’interno di un panel durante queste tre giornate, don Cella interverrà infatti, a testimonianza di una realtà che è diventata simbolo di speranza per la comunità locale e per tutto il settore. Il premio appena ricevuto è stato fortemente voluto da Flaminia e Francesco Lizzani, assieme al presidente dell’Anac (Associazione nazionale autori cinematografici), Francesco Ranieri Martinotti, che hanno tenuto a porre l’attenzione sulle difficoltà gravate sulle sale italiane, prendendo a modello di grande coraggio e di auspicio per una pronta ripartenza, don Cella e l’intera comunità cittadina di Nembro colpita duramente l’emergenza sanitaria.