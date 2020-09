Diocesi: Teramo, domani seminario regionale “Io non dimentico il mio Abruzzo” per studenti e laureati fuori sede

Si svolgerà domani mattina, a partire dalle 9.30 nel santuario di San Gabriele dell’Addolorata a Isola del Gran Sasso in provincia di Teramo, il seminario regionale di studio “Io non dimentico il mio Abruzzo”, organizzato dalla diocesi di Teramo-Atri e destinato agli studenti e i laureati abruzzesi fuori sede. Il seminario sarà articolato in tavoli di lavoro, con al centro il tema delle opportunità offerte dal territorio ai ragazzi e di come le competenze di ognuno di loro possano rappresentare occasione di crescita per la Regione. “Aiutare i giovani studenti a non dimenticare le proprie radici e ad essere protagonisti della costruzione della società regionale è un compito di tutta la Chiesa e delle comunità ecclesiali”, sottolinea mons. Lorenzo Leuzzi, delegato per l’università, l’educazione e la scuola della Conferenza episcopale abruzzese-molisana. “Vogliamo essere loro vicini – prosegue – per incoraggiarli a proseguire nel cammino formativo, aprendo orizzonti di impegno e di inserimento nella e per la realtà sociale abruzzese, rinsaldando i legami con gli Atenei e i Centri di ricerca italiani ed europei nei quali hanno svolto o svolgono il percorso accademico”. Al seminario saranno presenti numerosi relatori, tra i quali Piero Fioretti, assessore con delega all’Istruzione, ricerca e università della Ragione Abruzzo, il presidente dell’Anci Abruzzo, Gianguido D’Alberto, e il rettore dell’Università degli studi di Teramo, Dino Mastrocola.