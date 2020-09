Colombia: proteste a Bogotá, arcidiocesi promuove per domani una veglia di preghiera e condanna “ogni violenza, da qualunque parte provenga”

(Foto: ANSA/SIR)

L’arcidiocesi di Bogotá, attraverso il cancelliere, padre Ricardo Pulido Aguilar, ha diffuso un comunicato, convocando per domani, sabato 12 settembre, una “veglia per la vita, la riconciliazione e la pace”. È la prima risposta della Chiesa locale ai due giorni di manifestazioni, repressioni, violenze e vandalismi che hanno insanguinato la capitale della Colombia, provocando almeno 10 morti (13 secondo altre fonti) e circa 400 feriti.

La preghiera inizierà con la messa, alle ore 19, trasmessa in diretta dal canale Cristovisión, e proseguirà con un’ora di adorazione. “Con questa veglia – si legge nella nota – l’arcivescovo di Bogotá e tutta la Chiesa cittadina intendono pregare Dio per il dono della pace, il rispetto di ogni vita e lo spirito di riconciliazione tra cittadini”. L’arcidiocesi esprime, nel contempo, “condanna di ogni violenza, da qualunque parte provenga”.