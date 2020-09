Diocesi: Frascati, al via i “Sabati adoranti ed evangelizzanti”. Cattedrale aperta di sera e giovani impegnati nell’annuncio on the road

“Occorre suscitare in ogni comunità cristiana il desiderio di uscire dai propri confini e dalle proprie sicurezze e prendere il largo per annunciare il Vangelo a tutti”. Con queste parole di Papa Francesco la diocesi di Frascati annuncia la partenza di un nuovo ciclo di appuntamenti con i “Sabati adoranti ed evangelizzanti”. Nei sabati di settembre e ottobre, la cattedrale di San Pietro a Frascati (Rm) resta aperta dalle 20 alle 24 e alcuni istituti religiosi, movimenti e associazioni ecclesiali, fedeli e gruppi parrocchiali animano a turno l’adorazione del Santissimo Sacramento. Contemporaneamente, viene proposta un’evangelizzazione di strada alle persone che affollano di sabato sera le piazze e le strade adiacenti la cattedrale. “Tale annuncio viene attuato, nelle forme e modi propri del rispettivo carisma religioso, comunitario e personale: è un’ottima occasione per vivere e testimoniare la comunione ecclesiale”, si legge in una nota della diocesi, seguendo lo stile degli “annunciatori del Vangelo in uscita”. Durante la serata, nella cattedrale saranno a disposizione anche dei sacerdoti per un colloquio spirituale o per celebrare il sacramento della riconciliazione. “Si prega e si annuncia affinché risplenda e si viva, sempre più, da parte di ogni persona, il progetto di amore, al Sacramento del matrimonio o alla vita sacerdotale o alla vita consacrata, che Dio ha su ciascuno di noi, così che ognuno riconosca tale progetto su di sé, lo accolga con prontezza e gioia e lo attui ogni giorno”, concludono dalla diocesi di Frascati.