Brasile: incontro ecumenico virtuale tra cattolici ed evangelici pentecostali di quindici Paesi

Il 5 e il 6 settembre, la missione ecumenica Somos Um (Siamo una cosa sola) ha promosso in maniera virtuale il 1° incontro internazionale dei leader di Somos Um, on line. Cristiani cattolici ed evangelici – per lo più di esperienza carismatico-pentecostale -, provenienti da 15 Paesi, si sono uniti con l’obiettivo di rafforzare i legami di comunione attraverso l’ascolto della Parola, la preghiera, la testimonianza e la condivisione di esperienze. I partecipanti hanno anche potuto conoscere la visione, gli scopi e i principali progetti della Missione di Somos Um, nonché le basi, il processo e i principali risultati del dialogo cattolico-pentecostale a livello internazionale, che si svolge dal 1972.

L’arcivescovo di Rio de Janeiro, il card. Orani João Cardinal Tempesta, e il presidente dell’Assemblea della Chiesa di Dio Madureira per lo Stato di Rio de Janeiro, il vescovo Abner Ferreira, hanno accolto i partecipanti in una prospettiva ecclesiale e fraterna, secondo una nota pubblicata sul sito della Conferenza nazionale dei vescovi del Brasile. All’incontro ha partecipato Izaias Carneiro, che lavora per il dialogo ecumenico nell’arcidiocesi di Rio, co-presidente di Missão Somos Um e fondatore della Comunità Coração Novo.

La conferenza inaugurale è stata condotta da mons. Juan Usma Gómez, capo della sezione occidentale del Pontificio Consiglio per la promozione dell’unità dei cristiani e co-segretario cattolico della Commissione internazionale per il dialogo cattolico-pentecostale; c’è stata una relazione del pastore Bob Garrett, coordinatore generale della Comunità Alleluia (Usa) e segretario della Charismatic Leaders Fellowship. Nelle due giornate dell’incontro, i partecipanti hanno svolto attività in gruppi per lingua (sale di lingua portoghese e spagnola).

Durante il Meeting è stato presentato il neo costituito esecutivo internazionale di Somos Um, composto da leader cattolici ed evangelici di diversi Paesi dell’America Latina e il cui compito è portare avanti il dialogo con gli altri leader latinoamericani.

Al termine, tutti i partecipanti sono stati invitati alla IV Conferenza internazionale di lode e adorazione Somos Um, che si svolgerà dal 26 luglio al 2 agosto 2021 a Rio de Janeiro (Brasile) in preparazione alla celebrazione del 50 ° anniversario del dialogo cattolico-pentecostale, che avrà luogo nel 2022.