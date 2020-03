Ue: Commissione presenta “strategia con l’Africa”. Borrell, “abbiamo bisogno gli uni degli altri”

Bruxelles: Josep Borrell Fontelles (photo SIR/European Commission)

(Bruxelles) “La strategia con l’Africa presentata oggi costituisce la tabella di marcia per far avanzare il nostro partenariato al livello successivo. L’Africa è partner naturale e vicino dell’Unione europea. Insieme possiamo costruire un futuro più prospero, più pacifico e più sostenibile per tutti”. Lo afferma la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel giorno in cui a Bruxelles si pongono le basi di una nuova “strategia con l’Africa”. La comunicazione presenta “proposte volte a intensificare la cooperazione attraverso il partenariato in cinque settori chiave: transizione verde, trasformazione digitale, crescita e occupazione sostenibili, pace e governance e migrazione e mobilità”. Sulla base di tale documento, l’Europa “avvierà discussioni con i partner africani per elaborare una nuova strategia comune da approvare in occasione del vertice Unione europea-Unione africana dell’ottobre 2020”. L’Alto rappresentante per gli affari esteri, Josep Borrell, aggiunge: “In Africa si gioca parte del futuro dell’Europa. Per far fronte alle nostre sfide comuni abbiamo bisogno di un’Africa forte, così come l’Africa ha bisogno di un’Europa forte. Abbiamo tutto da guadagnare dal potenziamento del nostro partenariato, già molto solido in ambiti quali la pace e la stabilità, la povertà e le disuguaglianze, il terrorismo e l’estremismo. I nostri continenti hanno bisogno l’uno dell’altro per conseguire un’ambizione comune: un mondo migliore fondato su un ordine internazionale basato su regole”.