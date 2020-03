Coronavirus Covid-19: Protezione civile, attualmente 7.985 persone positive, 724 guariti e 432 decessi

In Italia, per il coronavirus Covid-19, attualmente ci sono 7.985 persone positive, 724 guariti e 432 deceduti. Nella giornata odierna, ha appena riferito il capo dipartimento della Protezione civile e commissario all’emergenza, Angelo Borrelli, nel corso della conferenza stampa per fare il punto della situazione in Italia, ci sono stati 102 guariti e 97 deceduti, dei quali 66 in Lombardia, 14 in Emilia Romagna, 8 in Piemonte, 3 nelle Marche, 2 nel Veneto, 2 nel Lazio, 1 in Liguria e 1 in Toscana. Si tratta – ha precisato Borrelli – di persone in prevalenza “fragili” e “con pluripatologie pregresse”.

Delle 7.985 persone attualmente positive, 2.936 sono in isolamento domiciliare, 4.316 sono ricoverate con sintomi in strutture ospedaliere e 733 sono in terapia intensiva.

Per quanto riguarda le persone decedute, ha aggiunto Borrelli, l’1% aveva un’età compresa tra 50-59 anni, il 10% tra 60-69 anni, il 31% tra 70-79 anni, il 44% tra 80-89 anni e il 14% erano ultra 90enni.

Nella giornata odierna, ha spiegato il commissario, “è stata avviata la consegna dei 325 ventilatori respiratori per le terapie intensive e subintensive: 90 in Lombardia, 56 in Piemonte, 174 in Emilia Romagna e 5 in Liguria”. Inoltre, ad oggi, sono state consegnate oltre 1 milione di mascherine. Domani – ha precisato Borrelli – oltre 100mila mascherine verranno consegnate negli istituti penitenziari “per consentire la regolare fruizione delle attività all’interno degli istituti”. Nelle case circondariali sono state montate anche 80 tende per il pre-triage.