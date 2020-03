Commissione Ue: i primi 100 giorni di von der Leyen. Covid-19, profughi siriani, transizione digitale, Balcani

Bruxelles, 9 marzo: Ursula von der Leyen (foto SIR/Commissione europea)

(Bruxelles) “La storia dei nostri primi 100 giorni riguarda la doppia transizione che l’Europa ha di fronte. Si tratta di trasformare la lotta ai cambiamenti climatici in un’opportunità di occupazione e crescita”. E occorre inoltre “affrontare la sfida digitale”. Lo ha affermato oggi Ursula von der Leyen, presidente della Commissione, facendo il punto a 100 giorni dall’insediamento del nuovo esecutivo, avvenuta il 1° dicembre scorso. “Lavoreremo duro ogni singolo giorno per offrire un buon futuro per le prossime generazioni di europei”. La presidente si è poi soffermata sul problema dei migranti siriani ammassati al confine tra Grecia e Turchia e sulla situazione del Covid-19 in Europa. Fra i temi enucleati l’avvio dei negoziati di adesione per Albania e Macedonia del Nord, la “strategia con l’Africa” (presentata oggi), il nodo-migrazioni.