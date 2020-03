Coronavirus Covid-19: diocesi Cremona, sospese tutte le messe pubbliche “fino a nuova comunicazione”

Visto il nuovo Dpcm di ieri 8 marzo e in attesa di eventuali nuove direttive emanate dai vescovi della Lombardia, il vicario generale della diocesi di Cremona, don Massimo Calvi, comunica le nuove indicazioni alle comunità cristiane. Confermata la sospensione delle messe feriali e festive pubbliche e delle altre celebrazioni e la chiusura degli oratori fino a nuova comunicazione; sospesa in tutta la diocesi la celebrazione dei funerali, anche quelli già programmati per questi prossimi giorni. “I sacerdoti – si legge in un comunicato – sono invitati a spiegare ai parenti la situazione di assoluta emergenza che stiamo vivendo. Il senso cristiano della sepoltura sarà garantito attraverso un breve momento di preghiera e di benedizione fatta direttamente al Camposanto con la presenza dei soli familiari”. In caso di cremazione “si potrà fare la preghiera prevista dal rituale nella sala del commiato, sempre alla presenza dei soli familiari”. Successivamente, ad emergenza superata, si potrà programmare con i parenti del defunto la celebrazione di una messa di suffragio alla presenza della comunità. Sospesa anche la celebrazione pubblica di battesimi, cresime, prime comunioni e matrimoni; consentita invece la celebrazione dei sacramenti in caso di urgente di necessità.

Gli uffici della Curia vescovile, sia nella sede di piazza S. Antonio Maria Zaccaria che presso il Centro pastorale, sono chiusi al pubblico. Nel caso di pratiche urgenti è possibile raggiungere i singoli uffici ai recapiti telefonici o di posta elettronica consueti.