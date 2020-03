Papa Francesco: Bruni, “messe a Santa Marta saranno trasmesse in diretta”

“In relazione alla particolare situazione dovuta al rischio di diffusione del Covid-19, il Santo Padre ha disposto che le Messe da lui celebrate in forma privata a Santa Marta nei prossimi giorni siano trasmesse in diretta, anche tramite il player di Vatican News, e distribuite da Vatican Media ai media collegati e a quelli che ne facciano richiesta, per consentire a chi lo vorrà di seguire le celebrazioni in unione di preghiera al Vescovo di Roma”. E’ quanto ha dichiarato ieri il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, in risposta alle domande dei giornalisti.