Coronavirus Covid-19: Spagna, “raddoppiano morti e contagi”. Le notizie su El Pais, El Mundo, La Vanguardia

“Le morti e i contagi a Madrid raddoppiano in 24 ore”, titola El Pais on line quest’oggi di fronte al dato che sono saliti a 16 i morti e circa 436 le persone infettate da coronavirus nella zona di Madrid, principale focolaio accanto a La Rioja e il Paese Basco. Su El Pais anche un’intervista del giornalista di Repubblica Stefano Cappellini al premier italiano Giuseppe Conte. Anche la situazione nei Paesi Baschi preoccupa non poco, dal momento che, riferisce El Mundo, “non è tanto una questione di numeri” ma il fatto che “i focolai sono associati al personale sanitario in ambito ospedaliero”. Sarebbero 200 i contagiati e per il 60% personale ospedaliero, sempre secondo il quotidiano di Madrid. La Vanguardia, che ha attivato una sezione “live” per seguire con aggiornamenti costanti gli sviluppi spagnoli del Covid-19, riferisce che sono tre le scuole rimaste chiuse oggi in Spagna. Ma a fine mattinata dà nuove notizie da Barcellona: “Un asilo nido comunale nel quartiere Gràcia di Barcellona ha chiuso i battenti essendo stato diagnosticato un caso di coronavirus in un’insegnante”.