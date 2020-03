Coronavirus Covid-19: Regno Unito, sul Daily Mirror foto di scaffali vuoti nei supermercati. L’epidemia raccontata dai media inglesi

foto https://www.mirror.co.uk/

Sul Daily Mirror online stamane l’apertura mostra le foto di scaffali vuoti nei supermercati del Regno Unito e la notizia che la vendita di alcuni prodotti è razionalizzata. Il virus oltremanica ha fatto fin qui 3 morti e stanno arrivando a quota 300 il numero di casi, e l’attenzione mediatica è tutta lì, sul Covid-19. Il Guardian ha attivato un “coronavirus live” come nei momenti clou dell’attualità, una finestra aggiornata continuamente, con notizie britanniche e dal resto del mondo. Vi si legge una dichiarazione del premier Boris Johnson di questa mattina, prima che si riunisse il comitato del governo Cobra, che viene convocato nei tempi delle emergenze: “siamo ben preparati e continueremo a prendere decisioni per proteggere le persone sulla base dei più recenti pareri scientifici”, ha detto Johnson, “fiducioso che il popolo britannico sia pronto a fare la sua parte” in questa situazione. “La cosa più preziosa che le persone possono fare è lavarsi le mani con acqua e sapone per 20 secondi”, ha concluso. Tra le misure attivate fin qui nel Paese è “un’unità di contrasto alla disinformazione e alle interferenze legate al coronavirus”. Sul The Telegraph, insieme all’attualità, si spiegano “semplici modi per potenziare il sistema immunitario per combattere il coronavirus”, modi che vanno dagli integratori all’esercizio fisico all’alimentazione.