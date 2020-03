Coronavirus Covid-19: a Macao riapertura parziale delle chiese per messe con piccoli gruppi

Considerando l’ultimo sviluppo dell’epidemia di Coronavirus a Macao, la diocesi ha deciso di riaprire parzialmente le chiese parrocchiali dal 7 marzo dando però alcune linee guida. Le messe domenicali rimarranno sospese (comprese le messe vespertine del sabato sera) fino a nuovo avviso ma nei giorni feriali le chiese parrocchiali saranno aperte solo per le liturgie con un piccolo numero di partecipanti, per la preghiera individuale e attività religiose su piccola scala. Giunge dunque da Macao, una delle regioni amministrative speciali della Cina insieme a Hong Kong, il primo spiraglio di luce dopo la rapida diffusione del virus nel gigante cinese. Era il 4 febbraio, quando per la prima volta la diocesi di Macao aveva dato annuncio della totale sospensione delle messe in tutte le parrocchie. Annuncio che poi si è rinnovato di settimana in settimana, cancellando anche le varie celebrazioni quaresimali come il Mercoledì delle Ceneri. A partire però da oggi, le chiese riaprono, parzialmente e attenendosi – si legge in un comunicato della diocesi – “rigorosamente alle misure di prevenzione dell’epidemia pubblica e alle istruzioni stabilite dalle parrocchie”, come ad esempio indossare sempre le mascherine, sottoporsi ai controlli della temperatura corporea, utilizzare disinfettanti liquidi, sedersi a distanza dagli altri. In determinati momenti e in luoghi ben ventilati è possibile poi ricevere il sacramento della confessione. Rimangono invece sospese le lezioni della scuola domenicale e del catechismo per bambini e giovani fino alla riapertura delle scuole come pure resta valida la normativa che se i fedeli sono malati o sentono delle indisposizioni sono invitati a non andare in chiesa e rivolgersi immediatamente al medico. Rimangono infine sospese le messe nelle cappelle delle comunità religiose e delle case per anziani.