Coronavirus Covid-19: Regione Piemonte, dall’assessore Chiorino un appello per l’utilizzo dello “smart working”

“Come dicono i medici, lavorare da casa è la miglior soluzione per fermare l’epidemia. Il telelavoro consentirebbe di limitare innanzitutto gli spostamenti di persone e contenere al meglio il Coronavirus e pertanto chi può già oggi farlo, dovrebbe prenderlo seriamente in considerazione, fino alla fine di questa emergenza. Anche a tutela delle imprese stesse, che vedrebbero ridurre drasticamente il rischio che un proprio dipendente contragga la malattia”. È l’appello lanciato dall’assessore al Lavoro della Regione Piemonte, Elena Chiorino, per contenere la diffusione del contagio da coronavirus Covid-19 sul territorio regionale.