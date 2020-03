Sir: principali notizie dall’Italia e dal mondo. Covid-19: premier Conte, “seguiamo le regole e il Paese si rialzerà”. Regioni e sindaci in subbuglio. Crollano le Borse

Coronavirus/1 Italia in quarantena. Conte, “decisioni per il bene di tutti. Seguiamo le regole e il Paese si rialzerà”

L’Italia si conferma secondo Paese al mondo, dopo la Cina, per diffusione del virus Covid-19 e per numero di decessi. Nelle ultime 24 ore i decessi sono stati 133, passando da 233 a 366, con un aumento del 57% in un giorno. Il maggior numero viene dalla Lombardia, 113. L’incremento dei malati, passati da 5.061 a 6.38, è stato del 26,2%. Meno marcato l’aumento delle persone guarite, diventate in totale 622, con un incremento di +5,6%. , riportati dagli organi di informazione che, anche oggi, si soffermano quasi esclusivamente sull’epidemia. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte dichiara in un’intervista a “La Repubblica” che le rinunce che si stanno facendo ora per l’emergenza del coronavirus, sono delle rinunce che si fanno “per il bene di tutti. Seguiamo le regole e l’Italia si rialzerà”, dichiara. Un rinvio delle elezioni regionali per via dell’emergenza coronavirus, afferma Conte, “per ora non è contemplato”. “Il referendum costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari è stato rinviato sine die”. In questi giorni “ho ripensato a vecchie letture su Churchill, è la nostra ora più buia, ma ce la faremo”, prosegue nella sua intervista ripresa anche dal quotidiano spagnolo El Pais, nella quale spiega che sui tempi dell’emergenza coronavirus “è assai difficile fare previsioni” vista la virulenza del Covid-19. “Il governo coordina con la massima intensità e concentrazione la macchina organizzativa. Due sono gli obiettivi da raggiungere: contenere la diffusione del virus e potenziare le strutture sanitarie perché possano reggere a questa sfida. Siamo un Paese forte” spiega il premier, rivelando che anche lui ha fatto il tampone “ed è negativo”. Alcuni governatori e sindaco contestano le misure decise dal governo di estendere la zona arancione a tutta la Lombardia e ad altre 14 province. Ma gli esperti sanitari condividono le misure preventive.

Coronavirus/2 Primi due casi in Albania, 19 morti in Francia. Crollano le Borse e il prezzo del petrolio

Il Covid-19 interessa ormai un centinaio di nazioni. Ieri si sono registrati i primi due casi di coronavirus anche in Albania. Lo ha reso noto il ministero albanese della Sanità. Si tratta di padre e figlio rientrati da un viaggio a Firenze, i quali sono risultati “positivi al Covid-19”. Il loro stato di salute sembra essere “stabile e senza complicazioni”. Sono 1.126 i casi registrati in Francia, con 177 nuovi contagi nelle ultime 24 ore. Lo rende noto il ministero della Sanità francese specificando che il bilancio dei morti è salito da 16 a 19. La Cina riporta 40 nuovi casi di coronavirus e 22 decessi, secondo le statistiche della Commissione nazionale della Sanità. Continua quindi il costante calo delle infezioni nel Paese dove è iniziata l’epidemia globale di coronavirus, lo scorso dicembre a Wuhan, il capoluogo della provincia di Huebi, e dove si sono avuti in tutto 80.635 casi con 3.119 decessi. Sono invece 51 i morti e 248 i nuovi casi di coronavirus in Corea del Sud, dove il totale delle infezioni arriva a quasi 7.400 e dove resta alta l’allerta nonostante si registri un calo delle infezioni rispetto ai giorni scorsi. La diffusione del coronavirus a livello globale affonda i mercati finanziari. Tokyo questa mattina perde oltre il 6%, Shanghai il 2%. Male anche i future dei listini Usa e Ue: S&P -5%, Euro Stoxx -4,4%. Il prezzo del petrolio crolla fino al 30%, ai minimi dal 1991. Volano invece i beni rifugio: oro ai massimi dal 2012. Il crollo delle borse asiatiche si teme anche per la riapertura delle borse occidentali.

Migrazioni: oggi Erdogan a Bruxelles per avviare una trattativa con l’Ue. Tensione al confine Grecia-Turchia

Il Presidente turco Recep Tayyip Erdogan sarà oggi a Bruxelles. Si apre quindi la trattativa con l’Unione europea per la gestione dei migranti. Una trattativa – scrive Euronews – “che sarà in salita”. I ministri degli esteri dell’Ue hanno criticato la Turchia, affermando che sta usando la disperazione dei migranti per scopi politici. A fine febbraio Erdogan ha infatti rotto il patto, firmato con l’Ue, che imponeva alla Turchia di trattenere i 3,6 milioni di migranti sul suo territorio in cambio di 6 miliardi di aiuti per la gestione del flusso migratorio. Intanto sulla terraferma al confine tra Grecia e Turchia e sulle isole greche la tensione è alle stelle. A Lesbo è stata incendiata un’installazione costruita per i migranti. Si tratta del secondo incendio dopo che un centro di accoglienza è stato bruciato da ignoti lunedì scorso. Il magazzino, che conteneva mobili ed elettrodomestici, è stato completamente distrutto, secondo quanto riferisce l’agenzia Ap.

Politica: suppletive collegio uninominale Umbria 2 del Senato, vince Valeria Alessandrini sostenuta dal centrodestra

Il centrodestra si è aggiudicato le elezioni suppletive relative al collegio uninominale Umbria 2 del Senato, con Valeria Alessandrini, esponente della Lega sostenuta anche da FdI e FI. A scrutinio ultimato di tutte le 509 sezioni, Alessandrini – secondo i dati del ministero dell’Interno – ha ottenuto il il 53% dei voti. Al 38% si è attestata Maria Elisabetta Mascio, appoggiata da Pd e Sinistra civica verde. Molto più staccati Roberto Alcidi, del Movimento 5 stelle, al 7,4%, e Armida Gargani per Riconquistare l’Italia, 0,75%.