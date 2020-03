Coronavirus Covid-19: mons. Savino (Cassano all’Jonio), “restiamo in casa dedicando il tempo alle relazioni familiari”

“Rimaniamo in casa dedicando il tempo alle relazioni familiari, alla visione di un bel film, ai giochi con i bambini, leggendo un libro e pregando insieme. Le uscite di casa siano limitate alle necessità impellenti”. È quanto scrive in una lettera ai fedeli mons. Francesco Savino, vescovo di Cassano all’Jonio che esprime “un ringraziamento a tutti coloro che sono impegnati nelle strutture sanitarie: i medici, gli infermieri, gli operatori sociosanitari”. Il vescovo cassanese ha disposto un triduo di preghiera “per essere in comunione nello Spirito” giovedì 12, venerdì 13 e sabato 14 con dirette su Telelibera Cassano o su Facebook. “Tutta la giornata di venerdì 13 sarà dedicata alla preghiera e all’astinenza. Alle ore 19 celebrerò la ‘Via Crucis’ (Telelibera Cassano e Facebook) in comunione con tutti coloro che sono contagiati dal Coronavirus. Alle ore 20,30 sarà pregato il Rosario”. “Impegniamoci a fare a meno di quanto non è essenziale e a raccogliere l’equivalente di un pasto per offrirlo in denaro in solidarietà con i più poveri” l’esortazione del presule.