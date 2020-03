Coronavirus Covid-19: mons. Moraglia (Venezia) scrive ai monasteri di clausura della diocesi per chiedere preghiere “in questo momento di prova”

monastero Carmelitane scalze - Venezia

“Le chiedo la preghiera della sua comunità affinché questo momento di prova e sofferenza possa essere, per tutti, occasione di crescita nella santità”. Sabato scorso, il patriarca di Venezia, mons. Francesco Moraglia, ha indirizzato una lettera alle badesse e ai superiori dei cinque monasteri di clausura presenti in diocesi per chiedere le preghiere delle monache e dei monaci in questo “momento difficile” nel quale la Chiesa veneziana e le Chiese del Veneto “fanno esperienza del digiuno eucaristico”. In particolare, Moraglia raccomanda “i malati, coloro che li seguono, gli anziani e i poveri”.