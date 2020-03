Coronavirus Covid-19: Russia, secondo i media nazionali l’epidemia è ancora lontana. I servizi di Tass e Moscow Times

Foto https://www.themoscowtimes.com/

“Secondo la sede operativa, in Russia sono stati registrati in totale 17 casi di infezione da coronavirus, di cui 14 di cittadini russi tornati dall’Italia, due di cittadini cinesi e uno di cittadino italiano. Un cittadino russo e due cinesi si sono ripresi”: queste sono le notizie che oggi riporta l’agenzia stampa Tass, in lingua russa, riguardo la situazione del contagio in Russia. Il Moscow Times, sito di notizie in inglese, riferisce di 51 mila test effettuati in Russia. E in una notizia di ieri rendeva noto che “le autorità cittadine di Mosca hanno minacciato di detenzione fino a cinque anni le persone che non si sono auto-isolate nelle loro case per due settimane dopo aver visitato Paesi duramente colpiti dall’epidemia di coronavirus”. Per il resto sui media russi si guarda la vicenda Covid-19 come notizie dal resto del mondo.