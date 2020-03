Coronavirus Covid-19: ministero Salute e Protezione civile sui social con #IORESTOACASA per combattere la diffusione del contagio

Il ministero della Salute e la Protezione civile scendono in campo anche sui social network per combattere la diffusione del coronavirus Covid-19, appoggiando la campagna spontanea #IORESTOACASA nata dopo gli ultimi obblighi dettati dal Governo in materia. Su Twitter così come su Facebook e Instagram, capeggia lo slogan “Lascia il virus fuori dalla porta – Resta a casa” scritto sul disegno di una porta chiusa dove viene riportato l’hashtag #IORESTOACASA e l’indicazione “Esci solo per esigenze essenziali”.