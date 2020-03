Coronavirus Covid-19: diocesi Viterbo, messe e liturgie sospese fino al 3 aprile

In conformità al nuovo Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo, relativo alla gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 sull’intero territorio e alla Nota della Cei, la diocesi di Viterbo ha disposto per il periodo che va dal 9 marzo al 3 aprile la sospensione delle Messe feriali e festive e ogni altra celebrazione (Via Crucis, Adorazione eucaristica comunitaria, Lectio divina etc.) in tutte le chiese della diocesi regolarmente aperte al culto pubblico. Sospesi anche i funerali, le catechesi, conferenze, feste e altre manifestazioni ed eventi che comportino affollamento di persone. La diocesi ha disposto, tra le altre cose, anche la chiusura degli impianti sportivi diocesani con la sospensione di ogni attività ricreativa. Le chiese rimarranno aperte solo per la preghiera personale dei fedeli. Sono sospesi, infine, tutti gli incontri diocesani in calendario nel periodo 9 marzo 3 aprile