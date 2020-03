Coronavirus Covid-19: Germania, i media raccontano l’epidemia. Süddeutsche Zeitung, scuole chiuse in Baviera. Bild, primi licenziamenti

Il numero di infezioni sale a oltre 1.112, mentre questa mattina si è registrato il primo decesso per coronavirus: questi i numeri del contagio in Germania, ripresi dal sito del Süddeutsche Zeitung, che però dà importanza soprattutto alla decisione tedesca di accogliere tutti i minori non accompagnati al confine tra Grecia e Turchia. Il giornale di Monaco riferisce delle prime scuole chiuse in Baviera, il land più colpito dopo il Nord-Reno Westfalia, per arginare il contagio. A fare notizia sul Bild, invece, i primi licenziamenti che sarebbero legati al coronavirus, e la decisione che la partita di Champions league Psg–Borussia Dortmund, prevista alle 21 di mercoledì 11 marzo a Parigi, si terrà a porte chiuse, per decisione presa dalla prefettura della capitale francese questa mattina. A rasserenare gli animi degli appassionati di calcio ci pensa il Frankfurter Allgemeine: martedì agli ottavi di finale Rb Lipsia-Tottenham gli spettatori saranno ammessi. Sul live-blog del giornale di Francoforte si racconta anche la corsa all’acquisto di prodotti di disinfezione (razionati) e degli inviti a indossare i guanti quando si usano i monopattini elettrici in città.