Coronavirus Covid-19: Radio Vaticana, un nuovo programma per dare voce alle persone “in prima linea”

“In prima linea – vivere con fede al tempo del Coronavirus”. Si intitola così un nuovo programma di Radio Vaticana per dar voce alle tante persone che in questi giorni testimoniano il Vangelo aiutando gli altri. Va in onda, ogni giorno, da oggi, alle 17.05, sulle frequenze di 105 Fm e 103.8 Fm, sulla radio digitale (DAB+), in tutta Italia, e sarà anche scaricabile in podcast e sulle app “Radio Vaticana” e “Vatican News”. “Ci siamo lasciati interrogare dal Papa – sottolinea Massimiliano Menichetti, responsabile della testata Radio Vaticana-Vatican News – che oggi ha deciso di celebrare in diretta la messa a Casa Santa Marta, permettendo a tutto il mondo di pregare con lui. In un momento in cui a causa dell’emergenza si sospendono le celebrazioni con la presenza dei fedeli, vengono vietati ritiri e pellegrinaggi, il Papa apre a tutti, per portare la buona parola, la parola di speranza e salvezza, la parola di Dio. Come Radio Vaticana e Vatican News ci siamo sentiti messi in discussione, e abbiamo così cercato di rispondere con un nuovo programma audio”. La volontà non è solo quella di “raccontare solamente le tante situazioni che l’Italia, il mondo vive a causa di questa epidemia da Covid-19, ma ascoltare, raccogliere, condividere storie e voci, soprattutto portare quello sguardo più grande che sgorga dal Vangelo”. “Un programma che abbiamo pensato per tutti, anche se guarderà in particolare agli anziani, ai carcerati, agli ammalati, e soprattutto a chi è in ‘Prima Linea’ contro l’epidemia”.