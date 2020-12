Università europea Roma: “Medicinema”, in radio quattro incontri sul cinema come terapia

Continua la collaborazione tra Medicinema Italia onlus e l’Ufficio Formazione integrale dell’Università europea di Roma, che a partire dal mese di dicembre presenteranno insieme settimanalmente il programma “Aspettando il Natale con Medicinema”. Sarà trasmesso on line sulla web radio di Medicinema e su Radio Onda Uer, la neonata web radio degli studenti dell’Università europea di Roma. In programma quattro incontri radiofonici in cui si parlerà di quel cinema “che fa stare bene”, proponendo di volta in volta un film che incarna lo spirito del Natale, la sua storia, i valori di speranza e di rinascita, trasmettendo positività.

Lo spazio sarà curato da Marina Morra, responsabile di Medicinema Roma, esperta di comunicazione e di cinema, con la collaborazione dello scrittore Marco Bianchi. Per ogni film si racconterà la storia, il cast, le curiosità, delineando perché stimolano sentimenti positivi, offrendo ad ognuno lo spunto per una riflessione, soprattutto in vista dell’avvento del Natale.

Lo spazio sarà seguito e arricchito dal “film di Natale che ho nel cuore”, testimonianze degli studenti dell’Università europea di Roma che lo scorso anno hanno svolto attività di responsabilità sociale con il progetto Medicinema, che usa il cinema come terapia. Ogni studente dell’Università europea di Roma racconterà il film di Natale che ricorda e che per questo ha un posto speciale nel cuore. Lo spazio si concluderà con un altro programma di Medicinema: “Appuntamenti Stellari”.