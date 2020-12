Papa Francesco: presiederà la Messa nella notte di Natale il 24 dicembre alle 19.30

Papa Francesco celebrerà la Messa nella notte di Natale, giovedì 24 dicembre, alle 19.30, nella basilica di San Pietro. Lo rende noto la Sala stampa vaticana diffondendo il calendario delle celebrazioni presiedute dal Pontefice a dicembre 2020-gennaio 2021. Nel giorno di Natale, venerdì 25, il Papa impartirà la benedizione “Urbi et Orbi” nella basilica di San Pietro, alle 12. Giovedì 31 dicembre, Francesco reciterà i primi vespri e il Te Deum in ringraziamento per l’anno trascorso, nella basilica vaticana, alle 17. L’indomani, venerdì 1° gennaio 2021, solennità di Maria SS.ma Madre di Dio e 54ª Giornata mondiale della Pace, presiederà la Messa nella basilica di San Pietro, alle 10. Lo farà anche mercoledì 6, solennità dell’Epifania del Signore, sempre nella basilica vaticana, alle 10. “La partecipazione alle celebrazioni sarà molto limitata, con fedeli individuati secondo le modalità usate nei mesi scorsi, nel rispetto delle misure di protezione previste e salvo variazioni dovute alla situazione sanitaria”, informa la Sala stampa vaticana.