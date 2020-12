Eurostat: crisi Covid, dimezzati i redditi medi dei lavoratori dipendenti; i redditi bassi hanno perso di più di quelli alti

Con la crisi dimezzati i redditi medi dei lavoratori dipendenti; i redditi bassi hanno perso di più di quelli alti: è quanto afferma Eurostat che oggi ha pubblicato tre tabelle che mostrano tre aspetti delle ricadute economiche della crisi Covid. Dai grafici emerge che i redditi di medio livello dei lavoratori dipendenti sono calati del 5,2% nell’Ue rispetto al 2019. Inoltre, dice Eurostat, l’impatto della crisi è distribuito in modo molto diseguale tra gli Stati membri, ma in generale è particolarmente forte per i gruppi più vulnerabili della popolazione attiva. Nello specifico i lavoratori a basso reddito subiscono perdite da 3 a 6 volte maggiori rispetto ai lavoratori ad alto reddito. Il terzo elemento evidenziato riguarda le misure temporanee messe in campo dai governi nazionali per tutelare il più possibile l’occupazione: secondo i dati Eurostat, queste misure sono servite – secondo un valore complessivo medio – a dimezzare la perdita di reddito complessiva. I Paesi Bassi sono l’unico Paese e che con i suoi aiuti è riuscito ad azzerare la perdita.