Tv2000: domani Fabrizio Gifuni ospite a “Effetto Notte”

Fabrizio Gifuni ospite su Tv2000 del programma “Effetto Notte”, rotocalco di informazione cinematografica, in onda venerdì 11 dicembre alle 22.45. “Sto vivendo questo momento come in una strana atmosfera di sospensione. L’incertezza è la cosa più pesante da vivere nel quotidiano. Cerco di mantenermi pronto in attesa che tutto riprenda”, così l’attore romano racconta come trascorre i giorni lontano dal lavoro, per la chiusura di cinema e teatri. Gifuni è protagonista del film “La belva”, diretto da Ludovico Di Martino. A ‘Effetto Notte’ l’attore svela anche come si è preparato per le sequenze di azione e l’impegno con Unita, il sindacato che raggruppa oltre mille lavoratori dello spettacolo, in prima linea per la tutela dei diritti dei lavoratori del cinema e del teatro, messi in ginocchio dalla pandemia, e impegnati a pensare la strategia migliore per la ripartenza. Nel corso del programma anche i 90 anni Jean Luis Trintignant che in Italia ha girato tanti film da “Il sorpasso” a “La donna della domenica”, da “Colpire al cuore” a “Metti una sera a cena”.