Parlamento europeo: nasce il “programma Simone Veil”, per sostenere la “leadership e il ruolo delle donne”

Si chiama “programma Simon Veil”, l’iniziativa che il Parlamento europeo lancerà domani, 11 dicembre, e che mira a dare più voce e potere alle eurodeputate. Il lancio avverrà nel corso di una conferenza su “La leadership e il ruolo delle donne nel processo di democratizzazione dei loro Paesi”. A prendere la parola saranno alcune donne che in questo momento ricoprono funzioni chiave nelle istituzioni politiche: la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, la prima vicepresidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, la procuratrice dell’Ue, Laura Codruţa Kövesi. Il focus di questo primo evento sarà sui Paesi dell’Europa orientale e in particolare la Moldavia. Per questo interverranno una serie di donne a capo di istituzioni nazionali: la presidente eletta, Maia Sandu, la presidente del Parlamento, Monica Babuc, e la presidente della Corte costituzionale della Repubblica di Moldova, Domnica Manole, che avranno il compito di raccontare la loro esperienza come “motori di democratizzazione e il loro contributo nel sostegno allo stato di diritto e alla promozione dei principi democratici fondamentali” nel loro Paese. Il “programma Simone Veil” – dal nome della prima presidente del Parlamento europeo – si pone in continuità con le iniziative della Commissione e dell’Alto rappresentante Ue sull’uguaglianza di genere e l’empowerment delle donne. L’evento potrà essere seguito in diretta, a partire dalle 10.