Irlanda: “Northern Pastoral Network”, powerpoint per aiutare a far vivere l’Avvento e il Natale anche nelle case di cura

Una serie di powerpoint con liturgie di preghiera e inni per il tempo di Avvento e Natale. E’ quanto ha realizzato la “Northern Pastoral Network” – un gruppo di operatori pastorali delle diocesi cattoliche di tutta l’isola irlandese – per rispondere alle richieste di aiuto e sostegno spirituale per i residenti di case di cura, ospedali e ospizi che non possono in questo periodo ricevere visite a causa delle restrizioni prevista a Nord e Sud dell’Irlanda. Si può accedere ai powerpoint andando al sito https://www.northernpastoral.network/news–resources/carehomes . Nel presentare l’iniziativa, il vescovo Michael Router, presidente del Consiglio episcopale per la Sanità, ha detto: “L’attuale pandemia ha avuto un impatto maggiore sulle persone sole e vulnerabili, e in particolare sul loro desiderio di praticare la loro fede. Attualmente, a causa della pandemia, potrebbe non essere possibile per molti ospizi, case di cura e ospedali ricevere la visita di un prete o di un cappellano. Anche dove è possibile ci sono limiti rigidi su ciò che psi può fare e sul tempo che si può trascorrere con pazienti, residenti e personale”. Per questo, sono state pensate e realizzate delle proposte per supportare i coordinatori delle case di cura e ospizi, in modo che le persone a loro affidate possano celebrare in sicurezza questo periodo speciale dell’anno.