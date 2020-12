Global Compact on Education: Cnal, oggi video-incontro per lanciare “un appello a costruire insieme”

Si terrà oggi, giovedì 10 dicembre, dalle 17.30 alle 19, il video-incontro “Patto educativo globale: un appello a costruire insieme”, promosso dalla Consulta nazionale delle aggregazioni laicali (Cnal), un momento di scambio e condivisione sul “Global Compact on Education” e tutto il processo avviato da Papa Francesco al fine di rendere concreto il sogno di un patto educativo condiviso a livello planetario. Al video-incontro interverrà mons. Angelo Vincenzo Zani, segretario della Congregazione per l’educazione cattolica. Dopo la sua relazione, sarà dato spazio al dialogo tra i rappresentanti delle varie realtà ecclesiali in modo che si possano formulare proposte e, così, avviare percorsi di impegno a livello associativo, inter-associativo e diocesano.

Il video-incontro sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook della Consulta nazionale delle aggregazioni laicali.