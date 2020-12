Diritti umani: oggi studenti in cattedra per una lezione di civismo

Una grande lezione civica degli alunni e studenti dall’infanzia alle superiori, oggi 10 dicembre, nella Giornata internazionale d’azione per i diritti umani. Sarà possibile seguirla su YouTube in due momenti, alle 9.30 e 12. L’obiettivo è quello di promuovere una cultura diffusa dei diritti umani e della responsabilità. La formula adottata è quella della lezione pubblica, tenuta interamente dagli alunni e studenti delle scuole di 15 regioni, dall’infanzia alla secondaria di secondo grado. L’Assemblea sarà aperta dalla ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina.

La lezione si svolgerà via Zoom e YouTube nell’ambito dell’Assemblea delle scuole italiane sui diritti e le responsabilità in programma dalle 9.30 e sarà seguita, dalle 12, da una Conferenza universitaria sull’impatto del Covid-19 sui diritti umani.