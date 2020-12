Diocesi: Trapani, l’11 dicembre si presenta il libro “La lettura orante delle Scritture” con il vescovo Fragnelli

Si svolgerà, venerdì 11 dicembre, alle 18.30, nella parrocchia “Santissimo Salvatore” a Trapani il volume di don Fabio Pizzitola “La lettura orante delle scritture. La lectio divina nella tradizione” (ed. Il Pozzo di Giacobbe). Un originale e documentato approfondimento sulla “lectio divina”, strumento con il quale leggere, meditare, pregare e vivere la Parola di Dio. Lo studio condotto dal sacerdote trapanese invita a riscoprire “la ricchezza e la profondità della lettura orante delle Scritture nel solco della spiritualità dell’occidente”. Il testo ha la prefazione di Angelo Passaro, presidente dell’Associazione Biblica Italiana, e la postfazione di mons. Pietro Maria Fragnelli, vescovo di Trapani e presidente della commissione Cei per la Famiglia, i giovani e la vita.

Alla presentazione, assieme all’autore, saranno presenti il vescovo Fragnelli e il vescovo Antonino Raspanti, vice-presidente della Cei, Anna Munafò, già docente presso la Facoltà teologica di Sicilia. Per permettere una più ampia partecipazione di pubblico, sarà possibile seguire l’evento su Maria Vison (Sicilia: 662; Umbria: 602; Lazio: 79; e in streaming). La presentazione sarà preceduta dalla messa in suffragio di don Giuseppe Bellia, biblista siciliano, deceduto prematuramente durante il lockdown.