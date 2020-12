Gesuiti: padre Roberto del Riccio nominato prossimo Provinciale della Provincia Euro Mediterranea (Eum)

Padre Roberto del Riccio nominato prossimo Provinciale della Provincia Euro Mediterranea (Eum) dei Gesuiti. Lo rende noto in un comunicato l’ufficio Comunicazione dei Gesuiti. Padre Del Riccio, 60 anni, è nativo di Bologna. Il suo incontro con i gesuiti risale agli ani di Liceo e poi negli scout dell’Agesci. Dopo aver conseguito la laurea in Filosofia presso l’Università degli studi di Bologna e aver lavorato tre anni alla casa editrice Cappelli della stessa città, entra in Compagnia il a novembre del 1989. Viene ordinato presbitero nel 1998. Dal 2002 ad oggi è a Napoli-Posillipo, dove insegna Teologia dogmatica: consegue il titolo di Professore associato nel 2018. Sempre in questo periodo a Napoli, è anche Rettore del Collegio professori (2007-2011) e Rettore del Seminario Interregionale (2009-2014). Nel 2019 la Cei lo nomina Assistente ecclesiastico generale dell’Agesci. Nel 2020 è nominato preside della Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale. “Sin da ora accogliamo nel nostro cuore e accompagniamo con la nostra preghiera il nostro fratello Roberto” sottolinea padre Gianfranco Matarazzo, Provinciale dal 31 luglio 2017 “per questo servizio che gli è affidato e, con disponibilità al Signore e spirito di corpo, ci impegniamo a sostenerlo con generosità e lealtà. Colgo questa occasione per rivolgere a ogni confratello e collaboratore il mio sentito ringraziamento per le consolanti testimonianze di dedizione al Signore di cui sono stato testimone privilegiato e per la collaborazione costruttiva sperimentata in questi anni. Ad ognuno e a tutti assicuro la mia fiduciosa preghiera”.