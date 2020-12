Romania: 17 nuovi diaconi diocesani e minori conventuali. Il 12 dicembre altre due ordinazioni al santuario di Camposampiero

Sono 17 i giovani romeni, studenti di teologia, che l’8 di dicembre hanno ricevuto l’ordine del diaconato a Iasi, in Romania, da mons. Iosif Paulet, vescovo di Iasi. Nel 2021 verranno ordinati sacerdoti, 10 di loro per la diocesi di Iasi, nel nord-est della Romania, 3 per l’arcidiocesi di Bucarest e 4 per la Provincia romena dei frati minori conventuali. Nel frattempo, i nuovi diaconi stanno completando la loro formazione teologica nel Seminario diocesano di Iasi e nell’Istituto teologico francescano di Roman. Anche se il rito si è svolto in maniera ristretta, a causa della pandemia, alla messa con l’ordinazione diaconale, celebrata nella cattedrale romano-cattolica Santa Maria Regina, di Iasi, hanno partecipato anche il vescovo emerito di Iasi, mons. Petru Gherghel, don Emil Moraru, delegato dell’arcidiocesi di Bucarest, il ministro provinciale dei francescani minori conventuali, don Damian Patrascu, alcuni sacerdoti, religiosi e parenti. Nell’omelia, mons. Paulet ha ringraziato i diaconi per il loro generoso “si” alla chiamata del Signore, le loro famiglie e anche le comunità, nelle quali hanno maturato la fede e la vocazione. “Esse – ha detto – sono testimoni della vostra nascita quali ministri di Cristo e aspettano il vostro ritorno in mezzo a loro con il vangelo in mano e le maniche rimboccate”.

Nella settimana precedente l’ordinazione diaconale, gli studenti hanno fatto esercizi spirituali: i giovani francescani, nel convento di Parau Rece, Brasov, e gli altri nel monastero dei padri carmelitani di Luncani, Bacau. Sabato 12 dicembre, altri due frati francescani romeni riceveranno l’ordine del diaconato in Italia, al santuario della Visione di Camposampiero (Padova), da mons. Marco Tasca, arcivescovo di Genova.