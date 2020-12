Infanzia: l’11 dicembre su posso.it dibattito su “diritti nella vita e nella scuola” per i bambini con il ministro Bonetti

“La ricchezza dei bambini: diritti nella vita e nella scuola” è il titolo dell’evento live che si terrà venerdì 11 dicembre, dalle 18, alle 20, su www.Posso.it, la piattaforma partecipativa ideata da Manuela Cacciamani, founder di One More Pictures, realizzata da Gennaro Coppola, ceo di Direct2Brain in collaborazione con Rai Com e con la media partnership di Rai, Rai Cinema, Anica, Videocittà e Cei. L’evento è organizzato e condotto da Emanuele Caroppo, frontman della Twins Father’s Band – la rock band di medici musicisti romani – per sostenere Sos Villaggi Bambini. Interverrà il ministro per le Pari opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti, che illustrerà le politiche del governo per i bambini e i ragazzi. Al tavolo tecnico sui diritti e sulla tutela dei minori parteciperanno: Silvio Premoli, garante per l’infanzia di Milano; Samantha Tedesco, responsabile Area Programmi e Advocacy di Sos Villaggi dei Bambini; Angelina Di Prinzio, Servizi sociali; Oronzo De Lure, chef e testimone diretto dei Villaggi Sos; Veronica Maya, attrice e showgirl; a coordinare il tavolo la giornalista Rai, Roberta Ammendola.

L’attore Sebastiano Colla leggerà un brano tratto dal libro “Didattica di emergenza e riapertura. Voci dalla scuola”, scritto da Emanuele Caroppo e Francesco Alario. Parteciperanno al talk sulla scuola: Mario Rusconi, presidente di Anp Lazio; Marta Trecco, direttore Villaggio Sos Vicenza; Rossella Sonnino, dirigente scolastico dell’istituto comprensivo “Regina Elena” di Roma, Francesco Alario e Sebastiano Colla; la discussione sarà condotta da Corrado Zunino, capo servizio Scuola del quotidiano “La Repubblica”.