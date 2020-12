Coronavirus Covid-19: Speranza (min. Salute), “grazie ai Nas per operazione internazionale su medicine e mascherine illegali”

“La lotta al Covid-19 si fa anche contrastando la produzione e vendita illegale di farmaci e mascherine. Voglio ringraziare i nostri Carabinieri Nas, che in collaborazione con Europol, hanno stroncato un imponente traffico internazionale di falsi. Su medicinali e dispositivi di protezione ci dobbiamo fidare dei nostri medici, farmacisti e professionisti sanitari e fare grande attenzione agli acquisti sul web”. Così il ministro della Salute Roberto Speranza commenta la maxi-operazione internazionale che ha smantellato la più grande farmacia europea online di prodotti abusivi legati all’emergenza Covid-19 e che ha portato al sequestro, solo in Italia, di 1,5 milioni di unità medicinali e dispositivi per un valore di oltre 6 milioni.