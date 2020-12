Diritti umani: Casellati, “loro piena attuazione è ancora lontano, serve nuovo sforzo comune di tutte le democrazie”

“A 72 anni dalla Dichiarazione universale dei diritti umani, l’obiettivo della loro piena attuazione è ancora lontano”. Lo ha dichiarato oggi il presidente del Senato della Repubblica, Maria Elisabetta Alberti Casellati, in occasione della Giornata mondiale dei diritti umani, dedicata quest’anno al tema “Per una migliore ripresa – Difendiamo i diritti umani”.

“Nel difficile anno che stiamo vivendo, la pandemia ha aggravato le disparità sociali ed economiche e colpito particolarmente i più fragili, le donne e i giovani nel diritto alla salute, al lavoro, allo studio”, osserva la seconda carica dello Stato, secondo cui “serve un nuovo sforzo comune di tutte le democrazie per riportare i diritti della persona al centro delle politiche pubbliche, difenderli laddove vi siano violazioni, farli rispettare quando vengano messi in discussione”.