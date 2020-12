Diocesi: Cuneo e Fossano, incontri on line su “Giovani e futuro” con Petrosino e don Falabretti

È in programma per la serata di oggi, giovedì 10 dicembre, il primo dei due incontri on line su “Giovani e futuro” promossi dal Servizio per la pastorale giovanile delle diocesi di Cuneo e di Fossano. Come ricorda una nota, “due settimane dopo il convegno sui giovani ‘Dare casa al futuro’, nello scorso febbraio, il mondo è cambiato: è iniziata la pandemia, ancora in corso, e il Covid-19 ha rimesso in gioco tutti i rapporti”. L’équipe del Servizio per la pastorale giovanile delle due diocesi ha pensato di richiamare i due relatori, il filosofo Silvano Petrosino e don Michele Falabretti, responsabile del Servizio nazionale per la Pastorale giovanile della Cei, “per riprendere il discorso su quanto è accaduto in questi nove mesi di pandemia”.

Il primo a intervenire sarà questa sera Silvano Petrosino, con una diretta dalle 21 sul canale YouTube della Pastorale giovanile Cuneo Fossano; l’appuntamento con don Michele Falabretti è fissato invece per venerdì 18 dicembre, sempre alle 21.