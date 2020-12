Gariwo: Milano, scelti i nuovi Giusti per il monte Stella. Tra loro anche il medico Carlo Urbani

Il Comitato dei Garanti dell’associazione per il Giardino dei Giusti di Milano, composta da Comune, Gariwo e Ucei, ha scelto i nuovi Giusti per il Monte Stella ratificando quanto deciso dall’Assemblea il 5 novembre scorso riguardanti il tema per le celebrazioni del 6 marzo 2021 al Giardino dei Giusti del Monte Stella di Milano: “Per una nuova umanità. L’esempio dei Giusti nel mondo segnato dal Covid”. Le figure approvate sono: il diplomatico svedese Dag Hammarskjöld, passato alla storia per l’impegno umanitario come Segretario generale delle Nazioni Unite dal 1953 al 1961; Carlo Urbani, il medico italiano dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) che ha pagato con la vita la battaglia contro la Sars; lo scrittore e critico letterario Liu Xiaobo, attivista per i diritti umani in Cina assieme alla moglie Liu Xia, poetessa, pittrice e fotografa; la giudice della Corte Suprema degli Stati Uniti Ruth Bader Ginsburg, battagliera sostenitrice della parità di genere e dell’emancipazione femminile negli Stati Uniti, icona del femminismo. “La scelta – si legge in una nota – è derivata dalla considerazione che in questo momento storico sia utile dare risalto a figure che indichino la strada da percorrere affinché l’umanità possa scegliere nel modo migliore le soluzioni a problemi collettivi, come la pandemia. Per questo vogliamo presentare le storie di chi si batte per la collaborazione internazionale e la difesa della democrazia contro ogni forma d’imbarbarimento e di controllo autoritario delle persone e per ridare alla conoscenza e alla scienza un ruolo di guida e orientamento”. “Con la proposta dei nuovi Giusti abbiamo voluto indicare le quattro grandi battaglie che si presentano a livello mondiale: la battaglia per la democrazia, per il rafforzamento delle istituzioni internazionali, per la difesa dei diritti delle donne e infine la battaglia per una cooperazione internazionale per la sconfitta delle pandemie” dichiara il presidente di Gariwo Gabriele Nissim -. I cinque Giusti, che abbiamo indicato, rappresentano al meglio queste istanze e possono essere un esempio per il mondo intero e per le nuove generazioni”.