Rifiuti: Fondaz. sviluppo sostenibile-Fise Unicircular, oggi presentazione online del report “L’Italia del riciclo 2020”

Si terrà oggi 10 dicembre, dalle 10 alle 12.30 in live streaming, la presentazione de “L’Italia del riciclo 2020”, il rapporto annuale sul riciclo e il recupero dei rifiuti, realizzato dalla Fondazione per lo sviluppo sostenibile e Fise Unicircular, giunto quest’anno all’undicesima edizione.

L’edizione 2020 del rapporto “mette in luce i trend del settore e fornisce una prima panoramica degli effetti della pandemia sulle attività connesse al riciclo dei rifiuti in Italia, sulle misure adottate e sulle proposte per uscire dalla situazione emergenziale”, spiega un comunicato. L’evento di presentazione ha il patrocinio del ministero dell’Ambiente e di Ispra.