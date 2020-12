Coronavirus Covid-19: domani incontro pubblico con esperti dell’Ema sui vaccini. La Commissione Ue lancia un sito internet dedicato

Un incontro pubblico on line per spiegare i “processi per lo sviluppo, la valutazione, l’approvazione, oltre che il monitoraggio sulla sicurezza dei vaccini anti Covid-19 nell’Ue e il ruolo dell’Ema” è stato organizzato dall’Agenzia europea del farmaco (Ema). Si svolgerà domani, 11 dicembre, a partire dalle 13 e vedrà l’intervento di esperti e la partecipazione di gruppi di stakeholder che potranno porre le loro domande ed esprimere le proprie necessità. La Commissione europea ha allestito una nuova pagina internet dedicata alla vaccinazione anti Covid-19 nell’Ue. Il sito contiene informazioni sulla strategia vaccinale che l’Ue sta percorrendo, sui vaccini in preparazione e di cui la Commissione ha già garantito due miliardi di dosi, su come sta avanzando la loro preparazione e come faccia l’Unione a garantirne la sicurezza e ad essere certa della loro affidabilità. Il sito contiene indicazioni utili per i cittadini perché non incorrano in fake news e sappiano trovare strumenti adeguati per rispondere ai loro interrogativi.