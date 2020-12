Brexit: i titoli dei giornali inglesi. Prime pagine di quotidiani e siti dedicate alla cena di ieri sera tra Johnson e Von der Leyen

(Londra) “Four days to save trade deal after Brussels talk go badly”. “Quattro giorni per salvare l’accordo commerciale dopo che le trattative di Bruxelles finiscono male”. Così titola, a tutta prima pagina, questa mattina, il quotidiano “Daily Telegraph”, molto vicino al Partito conservatore. Gli fanno ecco tutti i quotidiani e i siti che dedicano alla cena di ieri tra il premier britannico Boris Johnson e la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, le prime pagine. Il “Times” è dalla parte del premier e, titolando “Il premier si rifiuta di cedere davanti allo stallo rappresentato da Brexit”, riecheggia le parole usate da Boris Johnson qualche minuto prima di partire per la cena con Ursula von der Leyen quando aveva detto ai Comuni, con forti toni nazionalisti, che le condizioni poste dalla Ue al Regno Unito erano impossibili. A non credere al termine ultimo di domenica, fissato dai due leader, è il settimanale “Spectator”. L’editorialista Katy Balls è convinta che Regno Unito e Ue troveranno un modo per continuare le trattative. La “fish supper”, la cena a base di pesce, offerta dalla Ue al premier britannico, viene citata da tutti. Secondo i giornali britannici e anche la “Bbc” la presidente della Commissione europea ha voluto dimostrare a Johnson che sarà più il Regno Unito che la Ue Brexit ad essere danneggiato dalla mancanza di un accordo. E gli ha fatto, così, mangiare quelle prelibatissime capesante che gli inglesi riescono a vendere soltanto sul mercato europeo.