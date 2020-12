Consiglio europeo: Conte, “Italia protagonista per la nuova stagione che si annuncia” nel Vecchio Continente

“Saranno giornate dense, ma la cosa importante è il passaggio parlamentare che ieri ha sancito la coesione e dà un chiaro mandato all’Italia a partecipare ai lavori del Consiglio e completare la riforma del Mes”: questo ha affermato il presidente Giuseppe Conte, arrivato a Bruxelles per partecipare al Summit dei capi di Stato e di governo, oggi e domani. Per l’Italia è importante essere pronta, “in una prospettiva futura, a recitare una figura da protagonista per la nuova stagione che si annuncia in Europa e che si realizzerà con la Conferenza sul futuro dell’Europa”, ha detto Conte, con l’Italia che “potrà contribuire a rinnovare le istituzioni europee e dare nuova linfa al sogno europeo”. Rispetto ai temi in agenda oggi al Consiglio e in particolare al voto su bilancio e Recovery, il presidente ha commentato: “Sarebbe importante sbloccare i 209 miliardi che servono alla comunità nazionale. Confidiamo di farlo in queste ore”.