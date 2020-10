Povertà educativa: Rossi-Doria (“Con i Bambini”), “le Comunità di pratiche una prova di maturità, un messaggio di speranza e futuro”

“Vogliamo provare, con pazienza, a fare un vero passo in avanti non solo nel contrasto alla povertà educativa, ma anche nel processo di costruzione delle policy pubbliche e nella attuazione stessa del concetto di ‘pubblico’”: lo sostiene Marco Rossi-Doria, vicepresidente di “Con i Bambini”, parlando delle “Comunità di pratiche”, uno spazio di confronto tra chi si sta occupando di povertà educativa minorile in Italia. “Attraverso il Fondo, il mondo del privato sociale e del terzo settore da una parte e lo Stato, con le sue articolazioni centrali e periferiche dall’altra, stanno dimostrando che ‘insieme’ si può – aggiunge Rossi-Doria -. Soprattutto, lo dimostrano le migliaia di organizzazioni coinvolte con l’avvio di interventi dentro e fuori la scuola, di supporto educativo e non solo a favore di famiglie e minori in difficoltà, per dare loro ‘opportunità’ e ridurre disuguaglianze inaccettabili. Le Comunità di pratiche rappresentano una prova di maturità per tutti, ma anche un messaggio di speranza e di futuro soprattutto in questa fase difficile per il Paese”.

L’obiettiv0 di “Con i Bambini” è quello di “costruire una comunità nazionale capace di mettere a confronto esperienze, riflessioni, progettualità in modo aperto, partecipato, processuale. E di creare le migliori condizioni per nuove alleanze tra pubblico e privato sociale, nonché per consolidare cantieri di sviluppo educativo locale”.

Questo processo sarà facilitato da un team di esperti selezionati da “Con i Bambini” a seguito di una call pubblica che, attraverso l’utilizzo di metodologie e tecniche partecipative, potrà favorire occasioni di riflessione, formazione e autoapprendimento. I primi appuntamenti di questo percorso comune con i progetti, sviluppati assieme agli esperti Marisa Belluscio, Monica Ruffato e Salvatore Patera, sono previsti in modalità virtuale a partire da novembre. Novità e aggiornamenti sul programma delle Comunità di pratiche saranno disponibili sul sito www.conibambini.org.