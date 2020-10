Francia: ieri ministro dell’Interno ha incontrato in videoconferenza i leader religiosi. Luoghi di culto aperti nel fine settimana per la festa di Ognissanti

(Foto ANSA/SIR)

Un incontro in videoconferenza tra il ministro dell’Interno francese Gerald Darmanin e i leader religiosi si è tenuto ieri alle 18 e secondo quanto oggi riporta il quotidiano Le Figaro è stato confermato che i luoghi di culto rimarranno aperti questo fine settimana e che sarà consentito l’accesso ai cimiteri per la festa di Ognissanti. Il provvedimento permetterà anche ai musulmani di celebrare la festa della “nascita del Profeta” il 29 ottobre. D’altra parte, però, è stato anche deciso che, da lunedì fino ad almeno alla fine di novembre, i luoghi di culto, anche se rimarranno aperti al pubblico, non potranno più ospitare cerimonie religiose (messe, funzioni, matrimoni, funerali) se non con personale estremamente ridotto. Oggi, il primo ministro presenterà al Parlamento nei dettagli le nuove misure prese dal governo e annunciate ieri in tv dal presidente Macron. Tra queste anche le decisioni relative all’accesso ai luoghi religiosi. Per quanto riguarda gli incontri e i culti settimanali, il ministero dell’Interno ha incoraggiato i responsabili religiosi a trasmetterli in video alle loro comunità. I cappellani, invece, potranno continuare la loro attività nelle carceri e negli ospedali nel rispetto delle misure sanitarie. A fine novembre verrà redatto un rapporto in base al quale si deciderà se riportare alla normalità la vita religiosa per le festività natalizie.